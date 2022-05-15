لبنان.. بدء عملية الاقتراع للانتخابات النيابية داخل البلاد

انطلقت، صباح الأحد، عملية الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية داخل البلاد.

وفتحت صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية، في تمام الساعة السابعة صباحاً، بالتوقيت المحلي (04:00 تغ)، في كامل الأراضي اللبنانية، على أن تُقفل عند الساعة 19:00 (16:00 تغ).

وتتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

ويبلغ مجموع عدد الناخبين اللبنانيين 3.9 ملايين ناخبا، بينهم 225 ألف ناخب في الخارج أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي.

والسبت، انتشر عناصر من الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة، لحفظ أمن العملية الانتخابية وضمان سلامة إجرائه.

وتأتي الانتخابات، وسط أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة في لبنان، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.