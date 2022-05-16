اختناق 4 آلاف عراقي ووقف الطيران بالكويت لساعات بسبب موجة غبار

تسببت موجة غبار، الإثنين، في إصابة 4 آلاف عراقي بالاختناق، وتوقف حركة الطيران في الكويت لساعات، وصدور تحذيرات مسبقة من تداعياتها المرتقبة في السعودية والبحرين.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بإصابة 4 آلاف شخص بالاختناق، جراء عاصفة ترابية ضربت عدة محافظات، مشيرة إلى تلقي المصابين العلاج اللازم.

وبسبب العاصفة قررت إدارات مطارات بغداد والنجف والسليمانية، الإثنين، تعليق الرحلات الجوية.

كما أعلنت السلطات العراقية توقف الملاحة البحرية في موانئ البلاد المطلة على الخليج العربي بمحافظة البصرة (أقصى الجنوب) جراء العاصفة الترابية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الكويت، استؤنفت حركة الطيران في مطار الكويت الدولي، بعد توقفها لساعات جراء موجة الغبار.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أفادت بأن الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا، بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية بالإدارة العامة للطيران عماد الجلوي إن البلاد تتأثر بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، مصحوبة برياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.

كما دعت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، "المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا التي أدت لانخفاض الرؤية في بعض الطرق".

وفي السعودية، حذر المركز الوطني للأرصاد، عبر بيانات منفصلة، من هبوب "عواصف رملية وأتربة تسبب انعدام الرؤية الأفقية"، في عدة مدن ومحافظات بالبلاد.

فيما قالت الأرصاد البحرينية في بيان: "من المتوقع أن تتأثر المملكة بموجة من الغبار العالق صباح الثلاثاء".

وأضافت: "تتدنى على إثرها مدى الرؤية الأفقية بسبب هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة".

ودعت إلى "أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأنشطة الخارجية والبحرية وأيضا المسافرين برا عبر الطرقات السريعة".