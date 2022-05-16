الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر المستشفى بعد استكمال خطة العلاج بنجاح

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (86 عاما) المشفى بعد "إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح"، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي.

جاء بيان الديوان أمس الاحد بعد أسبوع من إجراء الملك منظارا للقولون في 8 مايو/أيار الجاري وكانت نتيجته "سليمة"، وصدور قرار طبي بالمكوث "بعض الوقت" للراحة بمستشفى بجدة.

وأفاد البيان بأن "الملك غادر الأحد مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح".

وفي 10 مايو/ أيار الجاري اطمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على صحة العاهل السعودي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.