جمعية "موصياد" التركية تفتح فرعا لها في طرابلس الليبية

أعلنت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد)، اليوم الإثنين، افتتاح فرع لها في العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك خلال حفل ملتقى رجال الأعمال والصناعيين الليبيين والأتراك في منطقة تاجوراء شرقي طرابلس.

وحضر الملتقى كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، بالإضافة إلى رجال أعمال ليبيين و50 رجل أعمال تركي يعملون في قطاعات مختلفة.

وقال الدبيية، في كلمة له، إن "الملتقى يشكل جسرا تجاريا حقيقيا للتواصل بين الدولتين، نشجع ونرحب بهذه الشراكة".

وتابع: "هذا الملتقى يعتبر من الفعاليات الاقتصادية الأساسية التي نحرص دائما على إقامتها والمشاركة فيها".

وأردف الدبيبة: "دولة تركيا الشقيقة والقريبة، والتي وقفت معنا في أشد الظروف، تقدمت في السنوات الماضية تقدما كبيرا جدا، ولابد لنا الاستفادة من هذه التجربة العظيمة التي تقدمت بها تركيا إلى الأمام".

فيما قال السفير التركي: "ما قاله رئيس الحكومة (الدبيبة) يشجع رجال أعمالنا على العمل في ليبيا".

وأضاف يلماز: "فتح فرع لجمعية موصياد في طرابلس يعكس مدى التطور الجيد في العلاقات بين البلدين".

وقال رئيس جمعية "موصياد" محمود الأسمري: "العلاقات الليبية التركية لها قيمة كبيرة منذ 500 سنة، وبافتتاحنا لفرع موصياد في طرابلس سنطور العلاقات الأخوية والتجارية بيننا".

وتابع: "يجب الآن أن نتبادل الزيارات وتكون لنا علاقات قوية وتواصل دائم ومباشر".

واستطرد: "جئنا هنا رفقة 50 رجل أعمال تركي يعملون في 8 قطاعات مختلفة ويعملون في 10 مدن مختلفة من تركيا".

وجمعية "موصياد" تأسست بمدينة إسطنبول في 5 مايو/ أيار 1990 من جانب رجال أعمال أتراك، وتهدف إلى المساهمة في تنمية الأفراد والمؤسسات والدولة بمجالات التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والسياسة والثقافة.