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إسرائيل تعلن إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله" عبرت الحدود

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.05.2022 12:44
إسرائيل تعلن إسقاط مُسيّرة لـحزب الله عبرت الحدود

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه رصد وأسقط طائرة مُسيّرة، تابعة لمنظمة حزب الله، عبرت الأراضي الإسرائيلية، قادمة من لبنان.

وقال في تغريدة على تويتر: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي وأسقطت، مُسيّرة تابعة لمنظمة حزب الله، تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "كانت المُسيّرة تحت متابعة وحدات المراقبة، طيلة الحادث".

وتابع: "سيواصل الجيش العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".

وشهدت الأشهر الماضية، عددا من الحوادث المشابهة.

ولم تصدر منظمة حزب الله اللبنانية، تعقيبا فوريا على بيان الجيش الإسرائيلي.

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