الجيش الإسرائيلي يعتقل 7 طلبة من جامعة بيرزيت بالضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، 7 طلبة يدرسون في جامعة بيرزيت، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير رسمي) في بيان صحفي، إن وحدة إسرائيلية خاصة اعتقلت 7 من قيادات الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في جامعة بيرزيت، شمالي رام الله، وسط الضفة.

وأضاف أن اعتقالهم جرى من داخل أحد منازل قرية "دورا القرع" شرقي رام الله، والقريبة من جامعة بيرزيت.

وأفادت مصادر صحفية أن المعتقلين هم من قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

وتجري انتخابات مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت، غدا الأربعاء، بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا، وبمشاركة 5 كتل طلابية تمثل 5 فصائل فلسطينية، وهي: حماس، فتح، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليق فوري حول اعتقال الطلبة.