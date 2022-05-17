اندلاع اشتباكات بعد وصول باشاغا إلى العاصمة الليبية لمباشرة أعمال حكومته

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، اشتباكات بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته.

وأفادت وكالة الأناضول، أن طرابلس شهدت تحركات لمركبات مسلحة وسمع في عدة أحياء منها خاصة منطقتي "المنصورة" و"جزيرة سوق الثلاثاء" أصوات إطلاق نار متقطع.

وذكرت أن الاشتباكات اندلعت بعد ساعات من صول باشاغا إلى طرابلس بهدف مباشرة أعمال حكومته وإعلان "القوة الثامنة النواصي" التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، مباركتها لوصوله واستعدادها لتقديم كافة الدعم له بكل الطرق الممكنة.

ولفتت الوكالة إلى أنباء غير مؤكدة تشير إلى تعرض مقر كتيبة "النواصي" لهجوم مسلح، والذي يتواجد فيه باشاغا وسط طرابلس.

والليلة الماضية، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في بيان مقتضب، وصول باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها.