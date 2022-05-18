حماس تندد بدعوات متطرفين إسرائيليين لهدم قبة الصخرة

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء، بدعوات أطلقتها جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة، لهدم مُصلى قبة الصخرة، في المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

وقالت الحركة، في بيان، إن "دعوة رئيس منظمة لاهافا الصهيونية، للمستوطنين، بهدم قبة الصخرة، وبناء هيكلهم المزعوم، نهاية الشهر الجاري، يعدّ استفزازا لمشاعر الأمة والشعب الفلسطيني".

وتدّعي جماعات يهودية أن المسجد الأقصى بُنيَ على أنقاض معبد "الهيكل" الذي بناه النبي سليمان، وتطالب بهدم المسجد وإعادة بناء المعبد المزعوم.

وعدّت الحركة، في بيانها، تلك الدعوات بمثابة "تصعيد خطير ضد الهوية والقيم والمقدّسات الإسلامية".

وحذرت الحركة إسرائيل من هذه الخطوة قائلة: "نار اللّهب التي تعبث بها هذه الجماعات المتطرّفة، سترتدّ على قادة الاحتلال وحكومته، وتَحْمِل في طيّاتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم".

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى "الرباط في المسجد الأقصى، وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال والتصدّي لمخططاته التهويدية الخطيرة".

وعلى مدار أيام، دعت منظّمة "لاهافا"، المستوطنين لتنظيم مسيرة في الأقصى، نهاية الشهر الجاري، وتفكيك قبة الصخرة.

و منظمة لاهافا، يمينة متطرفة، لها مئات المؤيدين، إذ يتواجد حضورها بشكل قوي في القدس والمستوطنات الإسرائيلية، حيث تتهمها منظّمات حقوقية وفلسطينيون، بارتكاب اعتداءات بحق الفلسطينيين.