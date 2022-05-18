واشنطن تؤكد لنائب وزير الدفاع السعودي التزامها بمساعدة الرياض على الدفاع عن أراضيها

بحث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سبل تعزيز العلاقات بين بلاده وواشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن نائب وزير الدفاع بدأ زيارة لواشنطن "إنفاذا لتوجيهات" ولي العهد محمد بن سلمان.

والتقى الأمير خالد، الأربعاء، في العاصمة واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفق المصدر ذاته.

وبحث اللقاء "العلاقات السعودية - الأمريكية التاريخية الراسخة وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين".

ووفق الوكالة، وصل نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له صباح الأربعاء لواشنطن، بهدف "لقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي".

ونقلت قناة "الحرة"، عن مراسلها بالبيت الأبيض، الأربعاء، أن سوليفان أكد لنائب وزير الدفاع السعودي، "التزام واشنطن بمساعدة الرياض على الدفاع عن أراضيها".

وشهدت العلاقات السعودية الأمريكية، خلال الآونة الأخيرة، "تباينات ووجهات نظر مختلفة" في عدة قضايا، وفق مراقبين.

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، أكدت سفارة المملكة في واشنطن في بيان، عدم صحة تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حول توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن، مشيرة إلى أنها علاقة "تاريخية وقوية".