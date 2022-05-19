زلة لسان للرئيس بوش يصف فيها غزو العراق بالـ”وحشي” و”غير المبرر”

تعرض الرئيس السابق جورج دبليو بوش لانتقادات بعد زلة لسان وصف فيها غزو العراق بالـ"وحشي" و"غير المبرر على الإطلاق"، قبل أن يصحح زلته بالقول إنه كان يقصد الإشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

قال بوش مساء الأربعاء في كلمة ألقاها في مركزه الرئاسي في دالاس: "النتيجة هي غياب الضوابط والتوازنات في روسيا، وقرار رجل واحد شن غزوا وحشيا غير مبرر على الإطلاق للعراق.. أعني أوكرانيا".

ألقى الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما مازحا باللوم في الخطأ على عمره، وهز رأسه مصححا نفسه، مما أثار ضحك الجماهير.

وأضاف "العراق، أيضا.. على كل حال" قبل أن يمضي قدما بدون أن يوضح مقصده بشأن العراق.

وشبه بوش في تصريحاته الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم البريطاني في زمن الحرب وينستون تشرشل، وهي مقارنة أجراها أيضا في وقت سابق من هذا الشهر بعد لقائه مع زيلينسكي عبر الفيديو كونفرنس، وفقا لبيانات مركزه الرئاسي.

لكن التعليق، الذي تم تداوله بسرعة وعلى نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار انتقادات من البعض الذين أشاروا إلى أن قرار بوش بشن غزو أمريكي للعراق عام 2003، استند على تحقيق حول أسلحة الدمار الشامل المزعومة التي لم يعثر عليها قط.

كتب النائب السابق جاستن أماش، من ولاية ميشيغان، على تويتر: "إذا كنت جورج دبليو بوش، فعليك أنت تنأى بنفسك عن إلقاء أي خطاب حول قيام رجل واحد بغزو وحشي وغير مبرر تمامًا".

قال دونالد ترامب جونيور في تغريدة: "أتمنى لو كان بهذا الصدق والانتقاد لنفسه قبل 20 عاما، أزهقت خلالها أرواح لا حصر لها، وأهدرت تريليونات الدولارات".

كتب ديفيد سيروتا، كاتب الخطابات السابق، للحملة الرئاسية للسناتور بيرني ساندرز، على تويتر: "يضحك جورج بوش في هذا المقطع لأنه يعلم أنه وجميع مؤيدي حرب العراق قد كوفئوا بالثروات والوظائف الإعلامية الكبيرة لعملهم الذي أدى إلى مقتل مليون شخص، بدلا من محاسبتهم وإقصائهم".

لم يرد المتحدث باسم الرئيس السابق على الفور على طلب التعقيب.