عقوبات أمريكية جديدة ضد شخصيات وكيانات على صلة بنشاطات حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة حزب الله الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقالت الوزارة في بيان على موقعها، الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "أوفاك" فرض اليوم عقوبات على 6 أشخاص من الجنسية اللبنانية، و8 كيانات جميعها على صلة بنشاطات "حزب الله".

وأشارت إلى أن جميع الكيانات والشخصيات المشمولة بالعقوبات تمت إضافتها على قائمة "المحظور التعامل معهم".

وشملت العقوبات كل من: أحمد جلال رضى عبد الله، وعلي رضا عبد الله، وحسين أحمد جلال عبد الله، وحسين رضا عبد الله، وحسين كامل عطية، وجوزيف إيليا هيدموس.

ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات: شركة فوكوس ميديا للدعايا والإعلان، ويونايتد جنرال كونتراكتينغ للمقاولات، ومنتوجات المختار، ويونايتد للمعارض الدولية.

وتفرض الولايات المتحدة، بانتظام، عقوبات ضد كيانات وشخصيات مرتبطة بحزب الله من أجل قطع الدعم المادي والمالي عنه وتقويض أنشطته.