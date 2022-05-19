نصرالله: لا أغلبية لأي من القوى السياسية في البرلمان اللبناني

قال أمين عام جماعة حزب الله في لبنان حسن نصرالله، الأربعاء، إن أيا من القوى السياسية لا تستطيع الادعاء أن لديها الأغلبية النيابية، داعياً إلى التعاون.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها بعض القنوات التلفزيونية المحلية حول آخر المستجدات السياسية في البلاد، لا سيما بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي.

وقال نصرالله: "لا يوجد أي فريق سياسي اليوم في البلد يستطيع الادعاء أن لديه الأغلبية النيابية"، مشيرا إلى أن ذلك، قد يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين".

وأضاف: "حجم الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية والحياتية الموجودة بالبلد، لا يستطيع فريق لوحده معالجتها حتى لو حصل على الأغلبية".

ووفق نتائج الانتخابات باتت موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية، بعدما كان حزب الله، والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما يستحوذون بالانتخابات الماضية (2018) على الأغلبية النيابية.

ودعا نصرالله، إلى تهدئة السجالات السياسية، وقال: "المطلوب اليوم بعد انتهاء الانتخابات معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية من خلال الشراكة والتعاون، وإلا البديل هو الفراغ والفوضى والفشل".

وتنتظر البرلمان اللبناني الجديد استحقاقات سياسية واقتصادية، أبرزها تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين أول 2022، حيث انتخبه أعضاء البرلمان عام 2016 وأنهى آنذاك فراغا رئاسيا استمر 29 شهراً.

ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف، أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ في تاريخه، حيث أدت الى انهيار مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.