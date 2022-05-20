اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد يجتمعان للمرة الأولى خلال يونيو/ حزيران المقبل.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تجري حالياً محادثات مع السعودية بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل أثناء تواجد بايدن في الخارج الشهر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن أي لقاء بين بايدن وابن سلمان، من المرجح أن يتزامن مع اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

ولم يصدر من الجانبين، حتى الآن، أي تعليق رسمي حول هذه المعلومات.

ويأتي هذا الاجتماع المحتمل بعد أشهر من فتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما قد يشكل تحولا في موقف الرئيس الأمريكي تجاه السعودية.