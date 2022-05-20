الموت يغيب شاعر العراق الشهير مظفر النواب

توفي الشاعر العراقي الشهير مظفر النواب، الجمعة، في الإمارات، عن عمر يناهز 88 عاما، والذي يعد من أبرز الشعراء العراقيين في العصر الحديث.

وقال المدير العام في وزارة الثقافة العراقية عارف الساعدي، إن "الشاعر مظفر النواب توفي بمستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

فيما نعى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الشاعر الراحل، في بيانين منفصلين.

ومظفر النواب، شاعر معاصر وناقد ومعارض سياسي بارز، تعرض للملاحقة وسجن بالعراق في ثمانينات القرن الماضي، وعاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوربية أخرى، ويوصف بأنه أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث.

تمكن الشاعر الراحل الذي ولد عام 1934 من صناعة شهرة أدبية لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية الفصحى، إضافة إلى اللهجة العامية بالعراق، معززا رصيد شهرته بانتقاده ومعارضته الأنظمة السياسية بالعالم العربي عموما، وبالعراق على وجه التحديد.

وألف الراحل عشرات القصائد الشعرية أبرزها "القدس عروس عروبتكم" و"بكائية على صدر الوطن"، كما أصدر ديوان شامل لجميع الأعمال الشعرية، وله العديد من المؤلفات في الأدب والثقافة، وغيرها.