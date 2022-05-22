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إسرائيل تحكم بالسجن 5 سنوات على مرتكبي "الهروب الكبير" من سجن جلبوع

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.05.2022 15:41
من مكان فرار الأسرى الفلسطينيين من الأرشيف من مكان فرار الأسرى الفلسطينيين (من الأرشيف)

أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بالسجن 5 سنوات بحق 6 أسرى فلسطينيين، بتهمة حفر نفق أسفل سجن "جلبوع".

جاء ذلك وفق بيان لهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم.

وقال البيان إن محكمة الناصرة الإسرائيلية، أصدرت حكما بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل (1500دولار) بحق الأسرى محمود ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب القادري ومناضل نفيعات وزكريا الزبيدي.

ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة أضافت حكما بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ للمعتقلين الخمسة.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي (شمال)، وهو ما عُرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير"، عبر نفق حفروه من زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين فيما تحول أصحاب الهروب إلى أبطال وطنيين.

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