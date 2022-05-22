إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بالضفة

أصيب الأحد، 8 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن 7 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأطراف السفلية، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، في قرية جفنا شمالي رام الله، وسط الضفة.

وفي جنوبي الضفة، قالت "وفا"، إن أحد الطلبة أصيب برصاص معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، وآخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت في منطقة "السهلة" قرب الحرم، ما أدى إلى إصابة أحد الطلبة بالرصاص المطاطي في العين، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت أن عشرات الطلبة أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات.

أما في شمال الضفة، قال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) أحمد جبريل، إن فتى فلسطيني (15 عاما) أصيب برضوض بعد الاعتداء عليه من المستوطنين في قرية قصرة جنوبي نابلس.

وأفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر محلية، أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا أطراف قرية "قصرة" واعتدوا على فتيين، ما أدى لإصابة أحدهما في منطقة الرأس نقل إثرها إلى مستشفى في نابلس، فيما حاول المستوطنون اختطاف الآخر.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين شبان القرية والجيش الإسرائيلي الذي وفر الحماية للمستوطنين، أسفرت عن إصابات طفيفة بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن اعتداءات المستوطنين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وعادة تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش لإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.