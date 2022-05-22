السيسي يدعو للاقتداء بالنبي يوسف في سياسة تخزين القمح

اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاقتداء بالنبي يوسف في إدارة ملف تخزين القمح وذلك بإبقاء القمح في سنابله.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها السيسي في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، السبت، وسط تحديات تواجهها البلاد، مرتبطة بارتفاع أسعار الحبوب، وتذبذب الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال السيسي في مداخلته خلال الحفل: "نرجع لأيام سيدنا يوسف، لماذا قام بترك القمح في سنابله؟ لأنه لو حصد القمح وفصل الحبوب عن السنابل، فإنه سيتلف خلال 3 - 4 سنوات".

وكان العام الجاري، استثنائيا في اهتمام مصر بتحقيق وفرة في مخزون الحبوب، بالتزامن مع تأثر كبار المصدرين "روسيا وأوكرانيا" بسبب الحرب الدائرة بينهما، وتراجع صادراتهما عالميا.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، ضمن جهود للدولة للبحث عن حلول زيادة مخزون القمح لفترات أطول، دون تأثر جودتها سلبا، والإبقاء على كميات آمنة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

ومصر من أكبر مستهلكي القمح حول العالم، بمتوسط سنوي 23 مليون طن سنويا، منها 9 ملايين طن إنتاج محلي، والبقية يتم استيرادها من الخارج.

كما دعا الرئيس المصري، إلى تجفيف الذرة المنتجة محليا قبل تخزينها في صوامع، لإعطائها عمرا أطول قبيل استهلاكها، ضمن أدوات بناء مخزونات من الحبوب الحيوية.

