الرئيس الجزائري يعفي محافظ البنك المركزي من مهامه

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعفي محافظ البنك المركزي رستم فاضلي من مهامه بعد أقل من سنتين من تعيينه ويعين مكانه صلاح الدين، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

واوضح بيان الرئاسة "أنهى اليوم رئيس الجمهورية (..) مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، وعيّن صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له" دون أي تفاصيل إضافية.

وكان فاضلي خلف في المنصب أيمن عبد الرحمان بعد تعيينه وزيرا للمالية في تموز/يوننيو 2020، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء سنة بعد ذلك.

ومنذ رحيل محمد لقصاسي في 2016 الذي أمضى 15 سنة في المنصب، لم يعمر المتداولون على كرسي محافظ بنك الجزائر، طويلا، ومنهم محمد لوكال (2016-2019) الموجود في السجن في قضية فساد وشغل أيضا منصب وزير المالية.