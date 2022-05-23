الغارديان: روسيا تستعين بخبرات الأسد في البراميل المتفجرة في أوكرانيا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن فنيين من جيش النظام السوري متخصصين في صنع البراميل المتفجرة وصلوا إلى روسيا منذ عدة أسابيع للمساعدة ربما في حملة مشابهة في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بضباط مخابرات أوروبيين، قولهم إن "أكثر من 50 متخصصًا، وجميعهم يتمتعون بخبرة واسعة في صنع وتسليم المتفجرات الخام، وصلوا إلى روسيا منذ عدة أسابيع ويعملون جنبًا إلى جنب مع مسؤولين من جيش فلاديمير بوتين".

وأضافت الصحيفة: "من المفهوم أن وصول هؤلاء الفنيين كان أحد العوامل وراء التحذيرات الأمريكية والأوروبية من أن الجيش الروسي ربما يستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الذي دخل شهره الرابع".

وذكرت الصحيفة أن الفنيين المتخصصين في صنع البراميل المتفجرة كانوا في طليعة القوات التي أرسلها النظام إلى روسيا لمساعدة الجيش الروسي في عمليته العسكرية بأوكرانيا، مشيرةً إلى أن عدد من وصلوا من جانب النظام السوري يتراوح بين 800 إلى 1000 عنصر.

والبراميل المتفجرة هي سلاح فتاك وقليل التكلفة استخدمه النظام السوري بكثرة خلال السنوات العشرة الماضية ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، وتسبب بدمار كبير وحصيلة قتلى عالية جداً في المناطق التي يستهدفها.

وتلقى تلك البراميل التي تكون على شكل اسطوانات من طائرات هليكوبتر، وهي عشوائية و غير موجهة، وعادة ما يتم إلقاؤها وسط التجمعات السكنية لإسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى و بث الذعر والخوف في نفوس السكان.

كما اتهم النظام مراراً بملء البراميل بغاز الكلورين قبل رميها على المناطق المستهدفة.