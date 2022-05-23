المعارضة السورية ترفض إجراءات البي كا كا الإرهابي لتعداد سكاني في المناطق التي يحتلها

ندد رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، بما يجريه تنظيم "بي كا كا" الإرهابي من عملية "تعداد سكاني" في المناطق التي يحتلها في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى، الإثنين، قال فيها إن "الإحصاء المزيف الذي أطلقه عناصر التنظيم الإرهابي غير قانوني وغير شرعي".

وأكد أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي يهدف من خلال ما يُسمى التعداد السكاني إلى تغيير التوزيع السكاني في المناطق ذات الغالبية العربية.

وأردف: "نحن قلقون من هذه الخطوة لأن التنظيم الإرهابي كان قد غيّر سابقاً النظام التعليمي في المناطق التي احتلها ووزع مناهج مخالفة لثقافة وتقاليد المنطقة في محاولة لتغيير هوية أبناء المنطقة".

وكان التنظيم بدأ بعملية جمع المعلومات والتحري تحت مسمى التعداد السكاني في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا في 7 أيار/ مايو، ومن المتوقع أن ينفذ العملية ذاتها في مناطق أخرى.

ويخطط التنظيم الإرهابي الذي يهدف في المرتبة الأولى إلى إنشاء فدرالية في المناطق التي يحتلها، إلى البحث عن الشرعية الدولية وتحديد الناخبين من خلال ما يُسمى التعداد السكاني.

ومن المتوقع أن يتقدم لاحقاً بطلب زيادة حصة المساعدات الدولية المقدمة له بناء على الأرقام المبالغ بها بعد انتهاء عملية "التعداد السكاني" التي يجريها بحجة الحصول على بيانات "صحيحة وحديثة".

ويعتبر معيار الكثافة السكانية من المعايير الدولية المهمة في التخطيط لتوزيع المساعدات الدولية داخل الأراضي السورية.