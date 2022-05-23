الملك الأردني يستقبل رئيس "تيار الحكمة" العراقي

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع رئيس "تيار الحكمة" العراقي عمار الحكيم، الإثنين، التطورات السياسية الأخيرة في العراق.

واستقبل الملك الحكيم في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي وأكد الملك فيه متانة العلاقات "الأخوية" التي تجمع البلدين والشعبين، وشدد على "الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".

كما جدد التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه.

فيما أشاد الحكيم بدور الملك الإقليمي والدولي، واستعرض التطورات السياسية في العراق، وفق البيان.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأردنية العراقية، مؤكدا دعمه لمشاريع التعاون الثنائي، خاصة مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ومشروع المدينة الصناعية على الحدود بين البلدين.

ولم يعلن البيان الأردني موعد وصول الحكيم إلى المملكة ولا مدة زيارته لها.

وأعلن الحكيم، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مبادرة لحل خلافات تحول دون انعقاد جلسة برلمانية للتصويت على اختيار رئيس للجمهورية العراقية، وهي خطوة لازمة لتشكيل حكومة جديدة.

ودعا الحكيم القوى السياسية إلى الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة البرلمانية الكبرى التي لها حق ترشيح رئيس للحكومة، وفقا للدستور.

وأُجريت انتخابات برلمانية مبكرة بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لكن نتائجها غير حاسمة ما أثار خلافات بين القوى الممثلة في البرلمان.