عاصفة غبار كثيفة تعطل الحياة جزئيا في الكويت والعراق

شهد كل من العراق والكويت، الإثنين، عاصفة غبارية، أدت إلى تعطيل سيرورة الحياة الطبيعية في البلدين.

ففي الكويت، أعلن اتحاد كرة القدم تأجيل المباراة النهائية لكأس أمير الدولة التي كانت مقررة الإثنين، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال الاتحاد في بيان، إن المباراة التي ستقام بين فريقي "كاظمة الرياضي" و"السالمية الرياضي"على ملعب جابر الأحمد الدولي (بالعاصمة الكويت)، ستؤجل إلى يوم غد الثلاثاء.

وفي العراق، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان، تعطيل الملاحة الجوية في المطار طوال اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وأفاد البيان: "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لجميع مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".

ونقلت الوكالة أيضا، عن عامر الجابري، رئيس هيئة الأنواء الجوية (تابعة لوزارة النقل)، قوله إن "البلاد شهدت منذ ساعات الصباح الأولى موجة غبار شديدة أدت إلى انعدام الرؤية في بعض المناطق".

وأضاف الجابري، أن "هذه الموجة ستبدأ بالزوال ابتداءً من مساء اليوم".

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي الإثنين، فيما أكدت وزارة الصحة، استعداد كوادرها "للتعامل مع الحالات المرضية الناجمة عن موجة الغبار وتوفير جميع المستلزمات"، بحسب المصدر ذاته.

وسبق في 16 مايو/أيار الجاري، أن تسببت موجة غبار في إصابة 4 آلاف عراقي بالاختناق، وتوقف حركة الطيران في الكويت لساعات، وتأثرت منها كل من السعودية والبحرين.