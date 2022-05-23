مناطق واسعة من الشرق الأوسط تحت تأثير عاصفة رملية جديدة

شهدت أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط اليوم الاثنين عاصفة رملية غطت العراق وسوريا وإيران، ما تسبب بحالات صعوبة التنفس وعرقلة في رحلات الطيران في بعض الأنحاء.

العاصفة هي الأحدث في سلسلة عواصف شبه متتالية غير مسبوقة هذا العام أثارت حيرة السكان ورفعت مستويات القلق بين الخبراء والمسؤولين، الذين أنحوا باللائمة على تغير المناخ وسوء تطبيق اللوائح الحكومية.

من الرياض إلى طهران، شهد اليوم الاثنين سماوات برتقالية وسحابة ثقيلة من الرمال والغبار والرياح القوية. تعد العواصف الرملية شائعة في أواخر الربيع والصيف، ويتخللها رياح موسمية. لكن هذا العام شهد هبوب عاصفة مماثلة بشكل شبه أسبوعي في العراق منذ مارس/ آذار.

أعلنت السلطات العراقية تعطيل العمل اليوم، كما حثت الحكومة العمال والسكان على البقاء في المنازل تحسبا للعاصفة العاشرة التي تضرب البلاد خلال الشهرين الماضيين. خزنت وزارة الصحة أيضا عبوات الأكسجين في المنشآت الواقعة بالمناطق الأكثر تضررا، وفقا للبيان.

ولجأ الآلاف إلى المستشفيات فيما سجلت حالة وفاة واحدة على الأقل في العراق وثلاث وفيات في شرق سوريا.

قال جعفر الجوذري، أستاذ الجيولوجيا الأثرية بجامعة القادسية في بغداد "إنها مشكلة على المنطقة لكن كل دولة لها درجة مختلفة من الضعف والحساسية."

في سوريا، جهزت الأقسام الطبية ووضعت في حالة تأهب بينما ضربت العاصفة الرملية محافظة دير الزور شرق البلاد والتي تحد العراق، وفق ما قاله التلفزيون السوري. وفي بداية الشهر الجاري، ضربت عاصفة مشابهة المنطقة فخلفت ثلاثة ضحايا ومئات المصابين في المستشفيات بمشكلات في التنفس.

أبلغ د. بشار شويابي، مدير مكتب وزارة الصحة في دير الزور أن المستشفيات مستعدة كما وضعت سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد. وأضاف أنهم خزنوا 850 عبوة أكسجين وأدوية إضافية للتعامل مع مرضى الربو.

غطت عواصف رملية شديدة أيضا أجزاء من إيران والكويت والسعودية خلال الشهر الجاري.

للمرة الثانية خلال هذا الشهر، علق مطار الكويت الدولي جميع رحلاته، اليوم الاثنين، بسبب الغبار. كما أظهر مقطع مصور شوارع خالية إلى حد كبير مع ضعف في الرؤية.

في السعودية، أفادت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية ستنخفض إلى مستوى الصفر على الطرق في العاصمة الرياض هذا الأسبوع.

استقبلت غرف الطوارئ في المدينة 1285 مريضا هذا الشهر يشكون من أنهم لا يستطيعون التنفس بشكل جيد.

وفي إيران، تم إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في العاصمة طهران بسبب عاصفة رملية اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

كانت منطقة خوزستان الصحراوية في جنوب غرب البلاد هي الأشد تضررا من العاصفة، حيث طلب أكثر من 800 شخص العلاج من صعوبات في التنفس. تم إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية من غرب إيران.

تصاعد معدل هبوب العواصف الترابية والتلوث الثقيل للهواء في إيران. وعن ذلك، قال خبير بيئي بارز لوسائل إعلام محلية إن تغير المناخ والجفاف وسوء إدارة الحكومة لموارد المياه هي السبب في هذه الظواهر.

جففت إيران أراضيها الرطبة لأغراض الزراعة، وهي ممارسة شائعة معروفة تؤدي لتزايد الغبار في المنطقة.

من جانبه قال علي رضا شريعة رئيس جمعية مهندسي المياه الإيرانيين لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية شبه الرسمية الشهر الماضي أنه يتوقع أن تصبح العواصف الترابية الواسعة "ظاهرة ربيعية سنوية" بطريقة لم تشهدها إيران من قبل.

في العراق، قال جعفر جوتيري عالم الآثار الجيولوجي إن التصحر الذي تفاقم بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار يزيد من شدة العواصف.

وقال إنه في بلد منخفض به الكثير من المناطق الصحراوية، يكون التأثير مضاعفا تقريبا.

أوضح أنه: "بسبب 17 عاما من سوء إدارة المياه والتحضر، فقد العراق أكثر من ثلثي غطائه الأخضر". ولهذا السبب يشتكي العراقيون أكثر من جيرانهم من العواصف الرملية في مناطقهم.