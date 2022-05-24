آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شرقي قطاع غزة

توغّلت آليات عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، بشكل محدود، قرب السياج الأمني الفاصل، شرقي مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية أن عددا من الآليات العسكرية، تتضمن جرافات، توغّلت عشرات الأمتار، داخل حدود القطاع، شرقي مخيم البريج (وسط).

وقال إن قوات من الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الجانب الآخر من السياج، أطلقت نيرانها تجاه الأراضي الفلسطينية، وهو ما دفع المزارعين ورعاة الأغنام، إلى مغادرة المنطقة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وصباح أمس الإثنين، توغّلت قوات من الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لمدنية خانيونس، جنوبي القطاع، وشرعت بأعمال تجريف في المنطقة.

وبين الفينة والأخرى، تنّفذ الآليات العسكرية الإسرائيلية عمليات توغل محدودة، في المناطق الحدودية من قطاع غزة، حيث تقوم بأعمال تجريف وتمشيط للأراضي.