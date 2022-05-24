اعتقال خلية تابعة لحركة حماس خططت لاغتيال نائب إسرائيلي يميني

كشفت إسرائيل عن اعتقال خلية في القدس تابعة لحركة حماس الإسلامية بتهمة التخطيط لسلسلة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية بينها اغتيال عضو برلمان من اليمين المتشدد.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) إن خمسة فلسطينيين من القدس الشرقية ينتمون إلى حركة حماس خططوا لاغتيال النائب اليميني المتشدد إيتمار بن غفير وتفجير القطار الخفيف في القدس بطائرة مسيرة بالإضافة إلى اختطاف جنود.

وبحسب بيان الجهاز، فإن الخمسة اعتقلوا مطلع نيسان/أبريل وأن أحدهم "شكّل شبكة نشطاء بهدف تعكير الأجواء السلمية في القدس الشرقية وفي الحرم القدسي خلال شهر رمضان" وأنهم شاركوا في "أعمال شغب" في باحات المسجد الأقصى.

شهد شهر رمضان صدامات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى خلفت نحو 300 جريح معظمهم من الفلسطينيين، وأعلن الأسبوع الماضي عن وفاة أحد الجرحى متأثرا بجروح أصيب بها في نيسان/أبريل.

وأشار الشاباك إلى مصادرة طائرة مسيرة كان من المزمع استخدامها في هجوم من الخلية التي حصل بعض أعضائها على تدريبات على إطلاق النار.

ووجهت وزارة العدل الإسرائيلية الثلاثاء لائحة اتهام ضد كل من رشيد الرشق ومحمد السلايمة وحمزة أبو ناب بتهمة التخطيط للقتل والخطف والتفجير والانتماء إلى منظمة إرهابية ومهاجمة ضابط شرطة وتعطيل السلم.

أما الاثنان الباقيان وهما سفيان العجلوني ومنصور صفدي فسيحاكمان لاحقا على ما أكد متحدث باسم جهاز الأمن الداخلي لوكالة فرانس برس.

يترأس إيتمار بن غفير حزب "القوة اليهودية" المعادي للعرب، ويتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد أيضا بأنهما يشجعان العنف ضده.

وقال في بيان الثلاثاء "ليس سرا أن لبيد وبينيت حرضا ضدي في الأشهر الماضية... يجب أن يتذكر اليساريون أن الكلمات يمكن أن تقتل".

ويذكر للنائب المتشدد تصويره لوحة سيارة من نوع "كاديلاك" خاصة برئيس الوزراء السابق إسحق رابين قبل أسابيع من اغتياله في العام 1995.

وتفاخر بن غفير حينها إذ قال "لقد تمكنا من تصوير رقم لوحة السيارة التي تقل رابين وهذا يعني أن بإمكاننا الوصول إليه".