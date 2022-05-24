تحديد موعد اجتماعات أستانة 18 يومي 14 و16 يونيو القادم

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة 18 من محادثات أستانة للسلام في سوريا ستعقد في العاصمة نور سلطان منتصف الشهر القادم.

وقال متحدث وزارة الخارجية الكازاخستانية آيبيك سمادياروف، الثلاثاء إن بلاده ستستضيف الجولة 18 من محادثات أستانة حول سوريا، المنعقدة بضمانة تركيا وروسيا وإيران، في يونيو المقبل.

وأوضح سمادياروف، في بيان، أن المحادثات ستجري في العاصمة نور سلطان (أستانة سابقا)، يومي 14 و16 يونيو.

وانعقدت الجولة 17 من المباحثات يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.