رئيس الحكومة الصومالية يوقف وزير الخارجية عن العمل

أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الثلاثاء، توقيف وزير الخارجية عبدي سعيد موسى عن العمل.

وقال مكتب رئيس الحكومة، في بيان: "نظرا للمادة 100 بفقرتيها B وD من الدستور المؤقت في البلاد إلى جانب رسالتين صدرتا من الخارجية الصومالية في مايو/ أيار الجاري إلى وزارة الخارجية العمانية".

وأضاف أنه "بموجب هاتين الرسالتين طلبت الخارجية الصومالية من نظيرتها العمانية الإفراج عن سفينة قادمة من الصومال ومحتجزة في ميناء صلالة العمانية كونها محملة بفحم شجري غير قانوني".

وأردف: "انطلاقا من هذه البنود قرر رئيس الحكومة إيقاف وزير الخارجية عبدي سعيد موسى عن العمل اعتبارا من اليوم، فيما ألغي رسائل الخارجية المطالبة بالإفراج عن السفينة كون ذلك يتعارض مع قوانين البلاد والقوانين الدولية".

وبحسب البيان "أمر رئيس الحكومة المراقب العام للدولة بالكشف عن ملابسات هذا الموضوع ورفعه إلى القضاء الصومالي".

وتحظر الأمم المتحدة تصدير الفحم الصومالي منذ 2012 لقطع مصادر التمويل عن حركة "الشباب" التي تفرض رسوما على كل ما يتم إنتاجه أو تصديره في مناطق سيطرتها بالبلاد.