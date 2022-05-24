رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الثلاثاء، عن رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد لسيدة زائرة من غرب إفريقيا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الحالة المصابة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب إفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم"، دون تفاصيل أكثر.

وهذه أول إصابة ترصد عربيا وخليجيا.

والإثنين، أعلنت السلطات المغربية، تسجل 3 حالات مشتبه في إصابتها بمرض جدري القرود وتحت الرعاية الصحية والمراقبة الطبية"، نافية رصد حالات مؤكدة.

وأكدت أن الحالات المشتبه في إصابتها خضعت للتحاليل الطبية اللازمة و"ننتظر ظهور نتائجها عما قريب".

وبعد إعلانات أوروبية متتالية برصد الفيروس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، تسجيل أكثر من 92 حالة مؤكدة بفيروس جدري القرود.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.