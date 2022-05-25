عشرات الغرقى في انقلاب قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

كارثة إنسانية جديدة تشهدها سواحل تونس بانقلاب زورق يحمل مهاجرين من ليبيا، أطلقت عقبه عملية إنقاذ ما زالت مستمرة اليوم بعد انتشال جثة واحدة والإبلاغ عن فقدان العشرات.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 75 شخصا في عداد المفقودين كما تم إنقاذ 30 آخرين بعد انقلاب الزورق قبالة صفاقس بجنوب تونس.

وذكر مراد تركي، المتحدث باسم محاكم صفاقس، أن الأشخاص الذين جرى انقاذهم تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما وانهم من جنسيات مختلفة منها بنغلاديش ومصر والمغرب والكاميرون. وأضاف أن الأعداد الأولية للمفقودين تقديرية وقد ترتفع.

وقالت اسما ريحان، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن البحرية التونسية مستمرة في تمشيط المنطقة والبحث عن المفقودين.

أبلغ عن مغادرة القارب من زوارة في شمال ليبيا مساء الأحد. ووفقا للحرس الوطني في صفاقس، غرق الزورق على بعد 10 كيلومترات تقريبا من جزيرة قرقنة، قبالة ساحل تونس.

وزوارة نقطة مغادرة للمهاجرين من ليبيا الذين يحاولون الوصول لساحل إيطاليا بحرا. وفي يوليو/ تموز الماضي، غرق زورق يحمل 127 مهاجرا من زوارة قبالة جرجيس، وهو ميناء في جنوب تونس، وكان 43 شخصا في عداد المفقودين.

والبحر المتوسط الذي يربط ليبيا ودول المغرب العربي بإيطاليا أو مالطا هو طريق الهجرة الأخطر في العالم، وفقا للمنظمة. وتقدر المنظمة بأن أكثر من 1500 شخص لقوا حتفهم او فقدوا في المنطقة في 2021 وأكثر من 500 حتى الآن في 2022.