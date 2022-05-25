ملك الأردن: نتطلع لوقف العمل بأوامر الدفاع

أعلن الملك عبد الله الثاني، عن تطلع الأردن لوقف العمل بأوامر الدفاع التي جرى تفعيلها بموجب الدستور في مارس/آذار 2020 لمواجهة تداعيات كورونا.

جاء ذلك في خطاب وجهه العاهل الأردني إلى شعبه، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد.

وتناول الملك في خطابه الشؤون المحلية والخارجية، المتعلقة بإصلاحات جرى تنفيذها، وأخرى قيد التنفيذ، وعلاقات المملكة مع الدول العربية.

وقال: "من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن الذي صمد في وجه التحديات وظل على عهد الآباء والأجداد، سيداً حراً يحمي أرضه وشعبه، ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ويقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة، على ترابه الوطني".

ولفت إلى أنه في إطار العمل على تدشين مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني، وأردف: "نتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لنطوي صفحة أزمة كورونا، التي خلفت تداعيات كبيرة على العالم، ونبدأ صفحة جديدة من العمل والبناء".

وكان عاهل الأردن أمر بتطبيق "قانون الدفاع" في 17 مارس 2020 لمواجهة كورونا، ووجه بأن تكون الأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين.

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.