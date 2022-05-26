تحقيق فلسطيني يظهر مسؤولية إسرائيل عن استشهاد شيرين أبو عاقلة

أظهر تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أنها قتلت عمدا على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما قالت السلطة الفلسطينية.

من المرجح أن ترفض إسرائيل النتائج باعتبارها متحيزة ولا أساس لها من الصحة.

أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، نتائج التحقيق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال إن "إطلاق النار الوحيد كان من قوات الاحتلال بهدف القتل".

أصيبت شيرين أبو عاقله، وهي مراسلة فلسطينية أمريكية مخضرمة لقناة "الجزيرة" الناطقة باللغة العربية، برصاصة في رأسها في 11 مايو/ أيار الجاري خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان ومسؤولون فلسطينيون إنها أصيبت بنيران إسرائيلية، لكن قوات الأمن الإسرائيلية قالت إنها قتلت خلال معركة بين جنودها ونشطاء فلسطينيين.

وأكدت إسرائيل أن التحليل الباليستي للرصاصة -التي تحتجزها السلطة الفلسطينية- وبنادق الجنود فقط هو الوحيد القادر على تحديد من أطلق الرصاصة القاتلة.

قامت الأسوشيتدبرس بإعادة بناء دقيق للأحداث ودعمت رواية شهود العيان الذين قالوا إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شيرين أبو عاقلة، رغم ارتدائها خوذة وسترة تشير بوضوح إلى أنها صحفية.

لكن إعادة بناء الأحداث أشارت إلى استحالة التوصل إلى نتيجة قاطعة دون مزيد من التحليل الجنائي.