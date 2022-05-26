مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين بالضفة

أُصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح ورضوض، في اعتداء، نفّذه مستوطنون إسرائيليون، في حين اعتقل الجيش الإسرائيلي 31 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان (جهة حكومية) شمالي الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا أربعة فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وأصابوا ثلاثة منهم.

وأضاف: "نحو 30 مستوطنا هاجموا 4 مواطنين في محل لإصلاح السيارات على مدخل قرية بُرقة (شمال غرب مدينة نابلس)، واعتدوا عليهم بأدوات حادة فأصابوا 3 منهم بجروح".

وقال إن المستوطنين حطّموا زجاج عدة سيارات، وألحقوا بها أضرارا مادية، ثم اندلعت مواجهات بين السكان الفلسطينيين وقوات إسرائيلية حضرت إلى المكان.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن طواقم إسعاف تابعة له نقلت 3 إصابات نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة برقة، إلى مستشفى رفيديا (في نابلس).

ومنذ بداية العام، وحتى 19 مايو/أيار الجاري، نفّذ مستوطنون إسرائيليون 217 اعتداءً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، نجم عنها إصابة 30 فلسطينيا، وفي 187 منها، لحقت أضرار في ممتلكات الفلسطينيين، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية وفجر الخميس، ما مجموعه 31 فلسطينيا.

وذكرت أن الاعتقالات جرت في محافظات جنين وقلقيلية ونابلس (شمال) ورام الله والقدس (وسط) والخليل (جنوب).

وخلال أبريل/نيسان الماضي اعتقل الجيش الإسرائيلي 1228 فلسطينياً، بينهم 165 طفلاً، و11 من النساء، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.