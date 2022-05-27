الجيش الإسرائيلي يقتل طفل فلسطيني خلال مواجهات جنوبي الضفة

قتل فتى فلسطيني، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن "استشهاد الطفل زيد محمد سعيد غنيم (15 عاما) في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم جنوب الضفة".

وأضاف البيان أن الفتى أصيب برصاصتين أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في الرقبة والظهر.

وأفادت وكالة الأناضول أن مواجهات اندلعت بمنطقة "أم ركبة" جنوبي الخضر، أصيب خلالها غنيم برصاص الجيش الإسرائيلي، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة، قبل إعلان مقتله.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا شديدا قبيل مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية يوم الأحد.

والمقرر أن تمر المسيرة من باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة، وتمر في أزقة البلدة ويتخللها التلويح بأعلام إسرائيلية وترديد شعارات بينها "الموت للعرب".

وتسببت المسيرة في الكثير من السنوات، باندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أنها قررت نشر الآلاف من عناصرها في القدس الشرقية، لتأمين المسيرة.

وتُحيي إسرائيل يوم الأحد، الذكرى الـ 55 لاحتلال القدس الشرقية، بموجب التقويم العبري، في حين يحيي الفلسطينيون هذه الذكرى في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المقبل.