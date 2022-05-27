الدعليس يبحث في القاهرة إعمار غزة وقضايا اقتصادية

توجّه عصام الدعليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، في قطاع غزة، الخميس، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية مع مسؤولين مصريين.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان صباح الجمعة، أن الدعليس توجّه للقاهرة لمتابعة تنفيذ تفاهمات، جرت خلال زيارة سابقة.

ويشغل الدعليس أعلى منصب حكومي في قطاع غزة، وتم تعيينه من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير القطاع منذ عام 2007.

وأضاف بيان "الإعلام الحكومي" أن الدعليس سيبحث "ملف إعمار غزة، وقضايا التبادل التجاري، وعمل معبر رفح (جنوبي القطاع)، إلى جانب ملفات أخرى (لم يحددها)".

وتابع: "تعد هذه الزيارة استكمالاً لزيارة سابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على رأس وفد حكومي واقتصادي، جرى خلالها الاتفاق على العديد من التفاهمات".

وأوضح أنه سيتم متابعة تنفيذ تلك الاتفاقات، و"السعي لإزالة أية عقبات تعترض طريقها".

وعبّر الإعلام الحكومي عن أمله بأن "تسفر الزيارة عن تعزيز الجهود المشتركة، وتسريع إنجاز الملفات التي جرى التفاهم حولها سابقاً، ودعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة".

وتقود مصر وقطر عملية إعادة إعمار غزة، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على القطاع في مايو/ أيار الماضي، والتي أدت لتدمير آلاف المنشآت السكنية والتجارية بشكل كلّي وجزئي، وفق إحصاءات رسمية.