المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي

وقع المغرب وإسرائيل الخميس، مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقب ترؤس الوزير عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين مراسم التوقيع بالرباط.

وأكد ميراوي في كلمة له، وفق البيان، على أهمية المذكرة في "الدفع قدما بعلاقات التعاون الثنائي في ميدان البحث العلمي والابتكار من خلال تحفيز التقارب بين المؤسسات الجامعية بكلا البلدين وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن تشجيع حركية الطلبة والباحثين".

واعتبر المبادرة فرصة لتطوير برامج مشتركة للبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة الخضراء والفلاحة المستدامة والقطاع الصحي، بالإضافة إلى مجال الصناعات الحديثة.

من جهتها، قالت هكوهين، بحسب البيان، إن المذكرة الموقعة بين الوزارتين تندرج في إطار "الإعلان المشترك" بين البلدين، الموقع في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأضافت أنها تفتح "آفاقا واعدة للتعاون الثنائي".

وأردفت الوزيرة الإسرائيلية: "سنعمل سويا من أجل رفع التحديات المشتركة في عدة ميادين، من خلال تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا الماء والعلوم، فضلا عن القضايا المرتبطة بالصحة والتغير المناخي".

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.