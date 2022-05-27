واشنطن توافق على بيع مروحيات "شينوك 47" لمصر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها وافقت على بيع طائرات هليكوبتر "شينوك 47" وعتاد عسكري مرتبط بها إلى مصر.

وقال مكتب الشؤون العسكرية والسياسية التابع للخارجية الأمريكية على تويتر، إن الوزارة "وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية مقترحة لمصر تشمل ما يصل إلى 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار".

ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، تضم حزمة العتاد العسكري أيضا 56 محركًا من طراز (T-55-GA-714A) و 75 مدفعًا رشاشًا من طراز (M-240) وغيرها من الأنظمة العسكرية.

وقالت الوكالة في بيان: "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط".

وأضافت أن البيع المقترح "سيحسن قدرات مصر لتعزيز دفاعها عن الوطن وردع التهديدات الإقليمية".

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أخطرت، الأسبوع الماضي، الكونجرس بأنها وافقت أيضا على بيع محتمل لصواريخ مضادة للدبابات بقيمة 691 مليون دولار لمصر.