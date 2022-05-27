39% من سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي "فلسطينيون"

أظهر تقرير رسمي إسرائيلي، ارتفاعا طفيفا في أعداد الفلسطينيين في مدينة القدس، بشطريها الشرقي والغربي.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، في تقرير، إن عدد سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي، بلغ 965 ألف نسمة.

وأضافت أن عدد السكان اليهود في المدينة بشطريها بلغ 590 ألف نسمة، أي حوالي 61.2% من السكان في حين بلغ عدد السكان الفلسطينيين 375 ألف نسمة أي حوالي 38.8% من السكان.

وفي إحصائية سابقة صدرت في عام 2020، قالت الدائرة إن عدد الفلسطينيين بشطري المدينة بلغ 366800 نسمة وشكلوا 38.5% من عدد السكان.

من جانب آخر، يتضح من المعطيات أن جزءا كبيرا من السكان اليهود في المدينة، من فئة المتدينين.

فقد أشارت إلى أن من بين اليهود الذي تبلغ 20 عاما فأكثر، عرّف 35% أنفسهم بأنهم من الحريديم (اليهود الأرثوذكس المتزمتون دينيا)، و22% من المتدينين، و25% من التقليديين، و18% من العلمانيين.

وذكرت أنه خلال العام 2020، ولد 25123 طفلا في القدس، بينهم 16422 لأمهات يهوديات (65%)، و8701 طفلا لأمهات عربيات (35%).

وتُحيي إسرائيل يوم الأحد، الذكرى الـ 55 لاحتلال القدس الشرقية، بموجب التقويم العبري، في حين يحيي الفلسطينيون هذه الذكرى في الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران المقبل.