مكة المكرمة.. الشمس تتعامد على الكعبة لأول مرة العام الحالي

شهدت سماء مكة المكرمة اليوم السبت ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة هذا العام "لحظة رفع أذان صلاة الظهر".

وبثت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، لقطات مصورة مباشرة لتعامد الشمس على الكعبة، وسط تدفق المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

وعلقت "الإخبارية" عبر حسابها الموثق بـ"توتير"، قائلة: "لحظة رفع أذان الظهر تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة هذا العام".

ولحظة تعامد الشمس على الكعبة "هي أن الشمس تكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا واختفاء ظل الكعبة تماما ًوظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا"، وفق رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة.

وأضاف أبو زاهرة، لوكالة الأنباء السعودية، قبيل حدوث الظاهرة، أن التعامد الأول للشمس على الكعبة يحدث بتوقيت 12:18 ظهرا (09:18 ت.غ).

وتتكرر تلك الظاهرة مرتين في العام، الأولى في مايو/أيار والثانية في يوليو/ تموز، وفق أبو زهرة.

وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان.

ولفت إلى أنه أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وبثت حسابات عديدة بمنصة "تويتر"، مقاطع فيديو للحظة تعامد الشمس على الكعبة، وسط احتفاء بتلك الظاهرة.