القدس.. مستوطنون يعتدون على منازل فلسطينيين في "الشيخ جراح"

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، الأحد، على فلسطينيين ومنازلهم، في "مخيم الصمود"، بحيّ الشيخ جراح، وسط القدس الشرقية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أنّ مستوطنين متطرفين، هاجموا منازل الفلسطينيين في "مخيم الصمود"، الواقع في حيّ الشيخ جراح، بالحجارة.

وبحسب الشهود؛ تصدى سكان المخيم لاعتداءات المستوطنين.

ولم يتسن معرفة فيما إذا وقعت إصابات في صفوف الفلسطينيين أم لا.

يأتي ذلك تزامنًا مع مسيرة "الأعلام"، التي نُظمت مساء الأحد، بالقدس، احتفالا باحتلال الشق الشرقي من المدينة.

ومرت المسيرة، بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين، بباب العامود والبلدة القديمة، ومن المقرر أن تنتهي عند حائط البراق، الذي يسميه اليهود "حائط المبكى"، والملاصق للمسجد الأقصى.

وأُصيب، عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من القدس والضفة الغربية، احتجاجا على تنظيم المسيرة.