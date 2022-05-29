الهلال الأحمر: إصابة 24 فلسطينيًا في البلدة القديمة بالقدس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 24 مقدسيا، أُصيبوا الأحد، جراء "اعتداء الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على الفلسطينيين، في البلدة القديمة من مدينة القدس ومحيطها".

وذكرت الجمعية في بيان مقتضب أنّ طواقمها تعاملت مع 24 إصابة، في محيط وداخل البلدة القديمة في القدس.

وأضاف البيان: "تم نقل 8 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا".

وأشار البيان إلى أنّ الإصابات تنوعت ما بين الإصابة بالرصاص المطاطي والضرب والاختناق بغاز الفلفل.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن فتح "مستشفى ميداني في مركز الإسعاف بحي الصوانة، القريب من وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وجاءت الإصابات، إثر مواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين، للمسجد الأقصى، اليوم الأحد، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى بلغ 1687 مستوطنا.

وشهدت اقتحامات الأحد، تطورا خطيرا، حيث أدى عشرات المستوطنين صلوات تلمودية، تمددوا خلالها على الأرض في باحات المسجد الأقصى، فيما يعرف بـ "السجود الملحمي عند اليهود" ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية تحت حماية الشرطة، وذلك في خرق واضح للوضع الراهن.

و"الوضع الراهن" (الستاتيكو) هو الوضع الذي ساد بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

وتقول إسرائيل، بشكل مستمر، إنها ملتزمة بعدم المساس بـ"الوضع الراهن".

ومن المقرر أن ينظم المستوطنون مساء اليوم، مسيرة الأعلام، احتفالا بذكرى احتلال القدس، بحسب التقويم العبري، والتي من المقرر أن تمر من باب العامود والبلدة القديمة، وتنتهي بحائط البراق، الذي يسميه اليهود "حائط المبكى"، والملاصق للمسجد الأقصى.

ويخشى مراقبون أن تتسبب المسيرة، باتساع رقعة التوتر في المدينة والأراضي الفلسطينية، حيث حذرت السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل في قطاع غزة، من تداعياتها.