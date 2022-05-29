هيئة فلسطينية: القوات الإسرائيلية اعتقلت 56 فلسطينياً بالضفة والقدس

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الأحد، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 56 فلسطينياً، في الضفة الغربية والقدس.

وأفاد نادي الأسير في بيان صحفي، أن حصيلة اعتقالات يوم الأحد، بلغت 56 حالة اعتقال، بينها 50 معتقلاً في مدينة القدس بينهم أطفال ونساء.

وأضاف أن 6 حالات اعتقال سُجلت في محافظات الخليل وطوباس ونابلس.

وتشهد الضفة الغربية والقدس، حالة توتر شديد، واحتجاجات على تنظيم مستوطنين، مسيرة "الأعلام" في القدس.

وانطلقت مسيرة "الأعلام"، مساء الأحد، بالقدس، احتفالا باحتلال الشق الشرقي من المدينة، مرورا بباب العامود والبلدة القديمة، وانتهت عند حائط البراق، الذي يسميه اليهود "حائط المبكى"، والملاصق للمسجد الأقصى.