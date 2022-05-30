الدستورية السورية تختتم اليوم الأول من الجولة الثامنة

اختتمت الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية، الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة الثامنة لاجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية.

وجرى عقد جلستين اليوم، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وتضم الهيئة المصغرة، 45 عضوا بواقع 15 عضوا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وأفادت مصادر صحفية، أن ممثلي المنظمات المدنية الموالية للنظام، قدموا مسودة بشأن الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري.

وعقب المناقشات، عقد الرئيسان المشاركان للجنة عن النظام أحمد الكزبري وعن المعارضة هادي البحرة لقاء خاصا بحضور بيدرسون.

وفي وقت سابق، الإثنين، انطلقت أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لتقديم مبادئ جديدة، ضمن محطات سياسية لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة، وصياغة دستور جديد.

وبدأت الجولة الجديدة التي تستمر حتى 3 حزيران/يونيو وفي أجندتها وفق معطيات حصل عليها مراسل الأناضول، تقديم 4 مبادئ دستورية جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي.

وكان بيدرسون أعلن الأحد، أن الجولة ستناقش أربعة مبادئ رئيسية هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية، مبدأ العدالة الانتقالية".



