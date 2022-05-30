انتقادات واسعة للشعارات المتطرفة التي رفعها الإسرائيليون في مسيرة الأعلام

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد متطرفين يمينيين إسرائيليين هتفوا بشعارات مسيئة للعرب والنبي محمد (ص)، في مسيرة الأعلام بالقدس الشرقية، أمس الأحد.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر اليوم: "لقد شوّه المتطرفون مسيرة العَلَم أمس. ليس هذا هو الشكل الذي يجب أن يبدو عليه موكب العَلَم في يوم القدس".

وأضافت: "ليس الشتائم والعنف من لا فاميليا، ولا العنصرية الصارخة والقبيحة لمنظمة لاهافا".

و"لا فاميليا" و"لاهافا" جماعتان يمينيتان إسرائيليتان متطرفتان، تنشطان بالقدس تحديدا ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأطلق أنصار المنظمتين خلال المسيرة شعارات "الموت للعرب" و"محمد مات" و"الموت لشيرين"، في إشارة الى الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية في 11 مايو/أيار الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما هتف المتطرفون الإسرائيليون في المسيرة: "الحرق لشعفاط"، وهي بلدة في شمالي القدس و"لتحرق قريتهم".

وقال لابيد: "بدلًا من أن يكون يوم فرح، يحاولون تحويله إلى يوم كراهية. القدس تستحق أكثر".

وأضاف: "العَلم الإسرائيلي ليس لهم. لا يمكنهم أن يسلبونا الصهيونية وحب الوطن".

ويتبع أعضاء المنظمتين لليمين الإسرائيلي المتطرف.

وفي ذات السياق، وصف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين المتطرفين، بقوله إنهم "حفنة، لكن حفنة صعبة؛ لقد طلبت حتى قبل أن أصبح وزيرًا دراسة إمكانية إخراج لا فاميليا عن القانون".

ووجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة للشعارات العنصرية التي أُطلقت خلال المسيرة، التي تصادفت مع ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، وفق التقويم العبري.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة على تويتر: "منزعجون من أعمال العنف التي ظهرت في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة في مسيرة العَلم، وما حولها؛ مروّع أن نرى المشاركين ينخرطون في هتافات عنصرية وانتهاكات جسدية ضد الفلسطينيين".

وتخلل المسيرة التي مرت من باب العامود والبلدة القديمة، اعتداءات واسعة على المواطنين الفلسطينيين.