حريق ضخم يلتهم أكبر أسواق الخيام في الكويت

اندلع حريق هائل بالكويت، الإثنين، في أكبر سوق للخيام بمنطقة الري الصناعية جنوبي العاصمة، أتى على عدد كبير من المحال والمخازن.

وأعلنت قوة الإطفاء الكويتية أنها تتعامل مع حريق هائل، في سوق الخيام بمنطقة الري في محافظة الفروانية، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وقالت قوة الإطفاء في بيان، إن 4 فرق إطفاء تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.

وذكر البيان أن مساحة الحريق تقدر بنحو بـ4000 متر مربع، وأنه طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

وحتى الساعة 15:30 (ت.غ)، لم تعلن السلطات الكويتية عن وقوع ضحايا أو مصابين أو حجم الخسائر المادية جراء الحريق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث تظهر أعمدة الدخان في السماء فيما تسعى فرق الإطفاء لإخماد الحريق.