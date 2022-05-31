إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، اتفاقية للتجارة الحرة في دبي، هي الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية.

وكتب السفير الإسرائيلي في الإمارات أمير حايك، عبر حسابه على تويتر، "مبروك"؛ ناشرا صورة للاتفاق المكون من مئات الصفحات.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، أمس الاثنين، "من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية، التي تعتبر شاملة ومهمة ورائدة، إلى زيادة التجارة بين الدولتين، في السلع والخدمات، وزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة".

وأوضحت أن الاتفاق "يمنح إعفاء ضريبيا فوريا أو تدريجيا على 96 بالمئة من التجارة بين الدولتين في قطاعات المواد الغذائية، الزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية وأكثر من ذلك".

وتابعت: "تشمل الاتفاقية أيضا، القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".

وحتى الساعة 06:30 تغ، لم يصدر عن الإمارات تعليق بخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

وكانت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيباي وصلت إلى الإمارات أول من أمس، لتوقيع الاتفاق، بحسب حايك.