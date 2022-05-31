قناة "i24news" الإسرائيلية تعلن فتح مكتب لها في المغرب

أعلنت قناة "i24news" الإسرائيلية، افتتاح مكتب لها في المملكة المغربية بحفل أقيم في موقع شالة الأثري بالعاصمة الرباط.

وبحسب مقطع فيديو بثته القناة على تويتر، فإن الحفل الذي نظم في وقت متأخر من مساء الاثنين، شهد حضور عدد من الشخصيات والأكاديميين.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني، إن "الافتتاح الرسمي للقناة سيكون اليوم الثلاثاء، بحضور المدير التنفيذي فرانك ملول، بعد الإعلان عن ذلك في حفل جرى الإثنين بحضور 300 شخصية".

وأضافت القناة ومقرها إسرائيل أنه سيتم افتتاح مكتبين الأول في الدار البيضاء والثاني في الرباط.

واعتبرت الخطوة "معلمًا هامًا آخر في درب i24NEWS"، مشيرة أنها بالإضافة إلى المقر الرئيسي في تل أبيب، تبث أيضًا من استوديوهات في فرنسا والولايات المتحدة ومؤخراً من الإمارات.

وتعتبر "i24news" أول قناة إسرائيلية تفتح مكتبا لها بالمغرب، كما نشر بعض النشطاء الإسرائيليين والمغاربة صور هذا الحفل بمنصات التواصل الاجتماعية.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر عن الجانب المغربي أي تعليق على ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وقناة "i24news" يملكها باتريك دراحي، وهو ملياردير مغربي فرنسي إسرائيلي ولد في مدينة الدار البيضاء من أسرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى فرنسا ثم إسرائيل.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلانا مشتركا" بين إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.