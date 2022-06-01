إصابة 3 مدنيين في هجوم من إرهابيي "واي بي جي" شمالي سوريا

أصيب 3 مدنيين اليوم في هجوم صاروخي شنه إرهابيو تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" (YPG/PKK) في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى جرابلس أن قذيفة حرارية أطلقها عناصر من تنظيم "واي بي جي" (ذراع بي كي كي في سوريا)، استهدفت سيارة في جرابلس وأدت إلى إصابة 3 مدنيين.

ونقل المدنيين الثلاثة إلى مستشفى جرابلس لتلقي العلاج، وردت القوات المسلحة التركية على الهجوم بضرب مواقع التنظيم الإرهابي بمدافع هاوترز.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، وطهرت آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.