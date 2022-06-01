إقلاع أول رحلة تجارية من صنعاء إلى القاهرة منذ ست سنوات

أقلعت رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، متوجهةً إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار صنعاء، بأن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت تقلّ 78 راكباً"، في إطار رحلة تجارية "بناءً على اتفاق الهدنة" بين أطراف الصراع في اليمن.

وفي 1 أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، دخلت حيّز التنفيذ في اليوم التالي، وسط ترحيب من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والقوات الحكومية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أغلق مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية منذ أغسطس/آب 2016، على خلفية اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومةً بالتحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر /أيلول 2014.