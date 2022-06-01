الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على النظام السوري عاما إضافيا

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما إضافيا.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء.

وأعلن المجلس تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لغاية 1 يونيو/ حزيران 2023.

وأشار البيان أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا.

كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصًا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.

وتتضمن العقوبات أيضا الحظر النفطي، وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.