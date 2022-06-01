الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يقتل سيدة جنوبي الضفة

قَتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص، شابة فلسطينية، الأربعاء، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن الشابة غُفران هارون حامد وراسنة "استشهدت إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب (مخيم) العرّوب شمال الخليل".

وأضافت أن الرصاص "اخترق صدر الشابة من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى".

وأظهرت صور ومقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، المصابة ملقاة على الأرض بعد إطلاق الرصاص عليها.

وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل الأناضول نسخة منه إن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول طواقمه إلى المصابة نحو 20 دقيقة.

وأضاف: "أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الجمعية من الوصول لطالبة مصابة بالرصاص الحي، عند مدخل العروب وتم تسلميها للطواقم بعد ما يقارب ٢٠ دقيقة".

وذكر أن المصابة نُقلت إلى المستشفى الأهلي، بمدينة الخليل لتلقي العلاج، فيما قال مصدر في المستشفى الأهلي لوكالة الأناضول إن حالة المصابة "صعبة جدا" قبل أن يفيد لاحقا بـ "استشهاد فتاة في العشرينيات من العمر".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن الفتاة، حاولت تنفيذ "عملية طعن".

وأضاف في بيان، إن الفتاة كانت مُسلّحة بسكين، وحاولت "التقدم نحو جندي كان يهم بأعمال لتأمين طريق رقم 60 حيث ردت قوة عسكرية بإطلاق النار، وتم تحييدها دون وقوع إصابات في صفوف القوة".